Как известно, ранее Disney отказалась от премьеры фильма в кинотеатрах тех стран, где уже запущена ее стриминговая платформа Disney +.

Фильм будет доступен на платформе с 4 сентября. Его просмотр будет стоить $29,99, сама подписка на сервис стоит $ 6,99 (вместе около 1000 гривен).

В Украине фильм будет представлен в кинотеатрах 10 сентября.

Накануне премьеры Disney представила новый тизер приключенческой драмы.

Фильм “Мулан” основывается на китайской легенде о Хуа Мулань, а также частично является адаптацией одноименного мультфильма 1998 года.

В центре сюжета фильма – молодая, энергичная и бесстрашная девушка по имени Мулан — старшая дочь воина Хуа. Не испугавшись войны и желая защитить свою страну, Мулан переодевается в мужчину и вместе с защитниками Китая идет воевать с Северными захватчиками.

Режиссером фильма является Ники Кара, главную роль исполнила китайская актриса Лю Ифэй.