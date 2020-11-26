Компания Disney на фоне эпидемии коронавируса планирует уволить 32 тысячи сотрудников уже в первой половине 2021 года.

Об этом пишет Reuters.

Ранее в Disney намерены были уволить 28 тысяч человек из парков развлечений. Представитель компании уточнил, что цифра в 32 тысячи включает и этих сотрудников.

Тематические парки Disney во Флориде и за пределами США вновь открылись в начале этого года, но со строгим социальным дистанцированием, тестированием и использованием масок.

Парижский Диснейленд был вынужден снова закрыться в конце прошлого месяца, когда Франция ввела новые ограничения. Тематические парки компании в Шанхае, Гонконге и Токио на данный момент остаются открытыми.