Об этом пишет Reuters.
Ранее в Disney намерены были уволить 28 тысяч человек из парков развлечений. Представитель компании уточнил, что цифра в 32 тысячи включает и этих сотрудников.
Тематические парки Disney во Флориде и за пределами США вновь открылись в начале этого года, но со строгим социальным дистанцированием, тестированием и использованием масок.
Парижский Диснейленд был вынужден снова закрыться в конце прошлого месяца, когда Франция ввела новые ограничения. Тематические парки компании в Шанхае, Гонконге и Токио на данный момент остаются открытыми.
- Ранее сообщалось, что американская The Walt Disney Company, крупнейшая в мире компания в сфере развлечений, понесла существенные убытки из-за пандемии коронавируса COVID-19.