Об этом сообщает The Verge.

Мультфильм совместит “антропоморфных персонажей-зверей с живыми съемками и CGI-графикой”. В нем также будут музыкальные сцены.

Отмечается, что студия не будет выпускать мультфильм в широкий кинопрокат, он выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus.

Руководить проектом будет Карлос Лопес Эстрада, известный по режиссуре криминального фильма Blindspotting (“Слепые пятна”). Сценаристом выступит Кари Гранлунд, который недавно написал ремейк “Леди и Бродяги”, а продюсером — Джастин Спрингер, который работал над “Дамбо” и “Трон: Наследие”.