Государственная авиационная служба обнародовала перечень требований к авиакомпаниям для осуществления перелетов на время карантина.

Об этом сообщает “Украэрорух”.

Среди основных требований следующие:

доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;

физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки;

в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередям;

должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка;

защитные маски должны носить и персонал, и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.

Также всем пассажирам рекомендуется проводить температурный скрининг, а для доставки их к самолетам советуют эксплуатантам увеличить количество автобусов.