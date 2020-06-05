Об этом сообщает “Украэрорух”.
Среди основных требований следующие:
- доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;
- физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки;
- в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередям;
- должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка;
- защитные маски должны носить и персонал, и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.
Также всем пассажирам рекомендуется проводить температурный скрининг, а для доставки их к самолетам советуют эксплуатантам увеличить количество автобусов.
- Как известно, в Украине с 5 июня восстанавливаются внутренние авиаперевозки.