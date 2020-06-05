Про це йдеться у постанові Кабміну від 3 червня 2020 № 435.

Так, згідно з документом з 5 червня дозволяється:

прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення авіаційним транспортом;

робота закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

особам, які досягли 60-річного віку можна не дотримуватися умов самоізоляції;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метри та в приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі;

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Крім того, поновлюється авіаційне сполучення:

з 5 червня — внутрішнє авіасполучення;

з 15 червня — міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Також дозволяється здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.