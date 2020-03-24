Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании NordVPN.

Исследование показало, что в сравнении с занятостью в офисе, дистанционно сотрудники тратят, в среднем, на два часа больше времени. В первую очередь это связано с тем, что нет необходимости тратить время на дорогу.

Сотрудники в США, которые начали работать дистанционно, прибавили к рабочему дню, в среднем, по три часа. Таким образом, они работают теперь на 40 % больше времени.

Занятость жителей из стран Европы возросла не столь кардинально. К примеру, граждане Франции, Испании и Великобритании работают из дома, в среднем, на два часа дольше. Аналогичная ситуация в Канаде. При этом, большинство сотрудников начинают рабочий день раньше, чем им нужно было приехать в офис.

“Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома”, – отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.