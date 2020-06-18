Трудоустройство проходило с 1 мая в рамках специального проекта “Дороги и работа”.
На данный момент все еще продолжается прием работников дорожных и смежных специальностей. Открыто 1 415 вакансий.
“Дороги меняют качество жизни людей. Дороги сшивают страну. Дороги развивают смежные отрасли. Дороги создают рабочие места”, – сказано в сообщении.
Возможно, было трудоустроено больше людей, так как приведенные данные касаются только 15 компаний, которые принимают участие в проекте.
Ранее в “Укравтодоре” заявляли, что планируют нанять порядка 150 тысяч украинцев, которые будут работать для реализации дорожной части программы “Большая стройка”.
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что с 1 марта стартует проект “большого строительства” дорог на территории страны.