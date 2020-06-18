С целью реализации дорожной части правительственной программы "Большая стройка" в "Укравтодор" для строительства дорог трудоустроили 7729 человек.

Трудоустройство проходило с 1 мая в рамках специального проекта “Дороги и работа”.

На данный момент все еще продолжается прием работников дорожных и смежных специальностей. Открыто 1 415 вакансий.

“Дороги меняют качество жизни людей. Дороги сшивают страну. Дороги развивают смежные отрасли. Дороги создают рабочие места”, – сказано в сообщении.

Возможно, было трудоустроено больше людей, так как приведенные данные касаются только 15 компаний, которые принимают участие в проекте.

Ранее в “Укравтодоре” заявляли, что планируют нанять порядка 150 тысяч украинцев, которые будут работать для реализации дорожной части программы “Большая стройка”.