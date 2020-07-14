Об этом в интервью #Буквам рассказал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

“Я думаю, что ключевое у него – желание добиться успехов и получить аплодисменты … Он дословно мне сказал: “Я покажу вам, как получать аплодисменты каждый день”, – рассказал он.

При этом Луценко признался, что все политики любят, когда их хвалят.

“Смотрите, все политики любят, когда им аплодируют, скажу вам по секрету. Мало кто из политиков любит, когда их критикуют. Просто одни умеют держать лицо и делать выводы, а другие вообще – не воспринимают критику. Но все точно любят, когда им аплодируют. Если политик к этому еще и артист, очевидно, что желание аплодисментов еще больше”, – отметил экс-генпрокурор.

Впрочем, по его словам, главная ошибка Зеленского в том, что он ограничил себя в источниках информации. Вместо этого его окружают только подхалимы.

“Эта фраза: “Просто надо перестать стрелять” – она же ключ к его логике. Просто надо перестать… и давать людям счастье. Он был уверен, что уже давно все есть, но просто злой Порошенко и еще какие-то злые олигархи, просто не дают народу счастье. А на самом деле, вот оно лежит, просто надо открыть дверь и счастье ушло в народ срывать аплодисменты. Он был в этом абсолютно убежден”, – отметил Луценко.