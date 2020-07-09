Covid-19 Украина

обновлено 09.07.2020 в 16:01

Всего:

51224(+810)

Болеют:

26113(+810)

Выздоровели:

23784(+665)

Умерло:

1327(+21)

17:39 Зеленский считает, что в экономических трудностях и эпидемии коронавируса виноват високосный год
17:36 ВОЗ создает комитет по оценке реакции на пандемию коронавируса
17:22 Дело против Порошенко о прохождении кораблей через Керченский пролив бесперспективно, – следователь ГБР
Партнерский материал
17:04 Киевский международный кинофестиваль «Молодость» провел первую пресс-конференцию нового сезона
16:50 Украина – ключ для евроатлантической безопасности НАТО, – сайт альянса
16:31 За обнуление Путина голосовали тысячи недействительных паспортов
16:29 Брэд Питт и Анджелина Джоли с помощью семейной терапии уладили все конфликты
16:02 «Президента назначает Бог»: Канье Уэст рассказал о своей партии, слогане и политике
15:55 В Южной Кореи полиция разыскивает без вести пропавшего мэра Сеула
Партнерский материал
15:49 15 участников II Лаборатория драматургии НСТДУ готовятся ко второй резиденции в рамках образовательного проекта
15:44 В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
15:43 На ядерном объекте в КНДР заметили активность 
15:19 Главную роль во втором сезоне сериала «Бэтвумен» сыграет Джавиша Лесли
15:16 МОЗ запускает электронные больничные
14:59 В Киевской области горит свалка
14:57 Киберполиция разоблачила хакера, торговавшего базами данных исполнительной власти
14:55 В Харьковской области поезд опоздал почти на час из-за пассажиров без масок
14:42 Джонни Депп признался, что давал марихуану своей 13-летней дочери Лили-Роуз
14:40 Температура на планете будет расти на 1 – 1,5 градуса каждые пять лет
14:32 ONUKA сыграла маленькому сыну фрагмент будущего хита – видео
14:25 В Евросоюзе призвали РФ прекратить преследования татар в оккупированном Крыму
14:20 Суд открыл дело из-за запрета въезда в РФ по внутренним украинским паспортам
14:03 В Украине с целью экономии закроют 8 колоний
13:52 На каких пляжах Киева не рекомендуют купаться: список
13:36 Из-за пандемии эстонский турист 4 месяца прожил в аэропорту Манилы
13:35 На границе с Россией возобновили пропуск в пяти пунктах
13:30 В Верховной Раде планируют ежегодно проводить гендерный аудит
13:25 Джамала поделилась опытом грудного вскармливания
13:17 Фильм Олега Сенцова «Носорог» получит 25 млн грн из бюджета
13:14 Хорроры «Хеллоуин убивает» и «Хеллоуин заканчивается» выйдут на год позже
13:08 Зеленский заявил, что Украина не готова к дистанционному обучению в школах и объяснил почему
12:51 Принцесса Иордании вышла замуж за внука писателя Роальда Даля
12:44 Пожар в Луганской области: остаются еще два очага тления
12:39 В МОЗ рассказали, как можно ускорить выход из самоизоляции по прибытии из стран «красной зоны»
12:34 Трамп впервые встретился с президентом Мексики ради общей торговли

Зеленский считает, что в экономических трудностях и эпидемии коронавируса виноват високосный год

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в экономических трудностях в стране и эпидемии коронавируса виноват високосный год.

Четверг, 9 июля 2020, 17:39

Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области.

“О председателе Нацбанка.. Я не хочу характеризовать эту ситуацию, но мне кажется, что все предприниматели понимают эту ситуацию прекрасно. Я рад, что вы здесь с нами на одной стороне. А я к чему хотел это сказать? К тому, вы видите, что друзей у нас немного. И это так и есть. И сегодняшнее заявление госпожи Гонтаревой, я не знаю, слышали ли вы или нет. Что Международному валютному фонду надо срочно не оказывать поддержку Украине, пока Зеленский не назначит главу Нацбанка. То есть людей, которые помогают Украине в кавычках из-за рубежа – их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий закрылись. То есть и курс, и все остальное, и COVID-19… ну выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Я в этом уверен. Такой знаете, как говорят, самый сложный високосный год”, – заявил президент.

Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області.

Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області.

Опубликовано Офіс Президента України Среда, 8 июля 2020 г.

 

(На видео с 51:40)

Теги: Владимир Зеленский, НБУ, Гонтарева, Нацбанк

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться