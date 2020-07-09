Зеленский считает, что в экономических трудностях и эпидемии коронавируса виноват високосный год

Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области.

“О председателе Нацбанка.. Я не хочу характеризовать эту ситуацию, но мне кажется, что все предприниматели понимают эту ситуацию прекрасно. Я рад, что вы здесь с нами на одной стороне. А я к чему хотел это сказать? К тому, вы видите, что друзей у нас немного. И это так и есть. И сегодняшнее заявление госпожи Гонтаревой, я не знаю, слышали ли вы или нет. Что Международному валютному фонду надо срочно не оказывать поддержку Украине, пока Зеленский не назначит главу Нацбанка. То есть людей, которые помогают Украине в кавычках из-за рубежа – их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий закрылись. То есть и курс, и все остальное, и COVID-19… ну выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Я в этом уверен. Такой знаете, как говорят, самый сложный високосный год”, – заявил президент.

Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області. Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області. Опубликовано Офіс Президента України Среда, 8 июля 2020 г.

(На видео с 51:40)