Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла – 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла.

Отмечается, что 22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый) и осадками. В частности, в западных, северных, центральных и Харьковской областях осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Местами возможно образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица.

При этом в южных, Луганской и Донецкой областях осадки прогнозируются преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 21-22 марта сильный снег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (I уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

Кроме того, 24-25 марта на территории Украины также сохранится холодная, без осадков погода.