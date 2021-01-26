Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Статья обвинения в резолюции одна — “подстрекательство к восстанию”. Речь идет о событиях 6 января, когда толпа сторонников Трампа штурмовала Конгресс США.

Ранее резолюцию об импичменте поддержала Палата представителей США (нижняя палата Конгресса).

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают процедуре импичмента.

Девять членов Палаты представителей, которые будут выступать как обвинители, во главе с конгрессменом-демократом Джейми Раскином пронесли письменное обвинение через ротонду Капитолия в зал Сената, информирует агентство АР. Они следовали по тому же пути, по которому шла толпа сторонников Трампа 6 января.

Статья об импичменте была зачитана в зале Сената.

“Ответственные со стороны Палаты представителей, присутствующие здесь, готовы представить статью об импичменте, поддержанную Палатой представителей против Дональда Джона Трампа, бывшего президента США”, – зачитал ее конгрессмен Джейми Раскин.

Как сообщает телеканал CBS, на тот момент в зале присутствовали только трое сенаторов-республиканцев: лидер меньшинства Митч Макконнелл, Роджер Маршалл от Канзаса и Митт Ромни от Юты. Также присутствовали как минимум 30 демократов.

Что дальше

Согласно процедуре, после зачтения статьи об импичменте сенаторы приносят присягу как участники суда об импичменте. Это должно произойти уже сегодня, 26 января.

Таким образом, 100 сенаторов должны выступить в качестве присяжных в разбирательстве, которое может привести к лишению Трампа права когда-либо вновь занять президентский пост.

Процедура импичмента будет рассматриваться в Сенате в виде судебного разбирательства. Для осуждения потребуются голоса 2/3 присутствующих (то есть 67 сенаторов из 100).

Для того чтобы Сенат США (верхняя палата Конгресса) объявил импичмент Трампу, понадобятся голоса 17 республиканцев (в добавок к 50 голосам, которые есть у демократов).

Рассмотрение дела должно стартовать с 8 февраля.

До этого времени у команды юристов Трампа и конгрессменов из Палаты представителей будет две недели, чтобы обменяться досудебными записками, сообщает CNN.

Сколько будет длиться судебное разбирательство в Сенате, точно неизвестно. Однако ожидается, что она продлится большую часть февраля и завершится к концу месяца.

Председательствовать на процессе будет сенатор-демократ Патрик Лихи. Согласно конституции США, когда процедура импичмента в Сенате рассматривается против действующего президента, председательствовать должен глава Верховного суда США. Однако сенатор берет на себя функцию судьи, когда импичмент проводится не против действующего президента.

Заявление Джо Байдена по поводу процедуры импичмента

Президент США Джо Байден прокомментировал каналу CNN процедуру импичмента Трампа.

“Я думаю, что это (судебный процесс в Сенате США, – ред.) должно произойти”, – заявил Байден CNN.

Он признал, что судебное разбирательство в Сенате может повлиять на его законодательную повестку и сроки утверждения кандидатов в кабинет министров.

Однако, по мнению Байдена, “будет еще хуже, если этого (рассмотрения импичмента, – ред.) не произойдет”.

Байден также усомнился, что найдется 17 сенаторов-республиканцев, которые проголосуют за осуждение Трампа.

“Сенат изменился с тех пор, как я был там, но он не изменился настолько сильно”, – подчеркнул президент США.

Байден выразил мнение, что исход процедуры импичмента был бы другим, если бы у Трампа оставалось шесть месяцев до окончания президентского срока.