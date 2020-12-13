Выручка от предзаказов фантастической ролевой игры Cyberpunk 2077 смогла компенсировать все расходы на разработку и маркетинг.

Такой комментарий дали представители студии CD Projekt RED, сообщает PAP Business.

По оценкам студии, выручка от предзаказов игры смогла компенсировать все расходы на разработку и маркетинг.

“Полученные нами лицензионные отчисления с предзаказов Cyberpunk 2077 со всех платформ цифровой дистрибуции превысили сумму общих расходов на разработку, связанную с игрой, а также маркетинг и продвижение игры. На маркетинг бюджет до сих пор в процессе трат”, — говорится в заявлении.

Конкретная сумма доходов и общий бюджет на разработку игры не раскрывается. Тем не менее в корпоративном отчете CD Projekt RED, который был опубликован 3 сентября 2020, указаны статьи расходов. В связи с этим можно сделать вывод, что бюджет мог составить не менее 120 миллионов долларов. Однако 14 ноября аналитики брокерской компании DM BOS из Польши предположили, что бюджет на Cyberpunk 2077 мог составить 314 миллионов долларов. Для сравнения: самой дорогой игрой на текущий момент является Destiny, вышедшая в 2014 году — ее бюджет на разработку и маркетинг составил 514 миллионов долларов.

Также вчера CD Projekt RED в своем Twitter сообщили о 8 миллионах предзаказов игры. 59% всех цифровых копий было продано для ПК. Таким образом, Cyberpunk 2077 становится самой быстропродаваемой игрой для ПК в истории.

В то же время стало известно, что биржевая стоимость CD Projekt RED упала на 29%. Причиной этому могли стать многочисленные проблемы с оптимизацией версий Cyberpunk 2077 для консолей.

Проект Cyberpunk 2077 был впервые упомянут в 2012 году, а первый тизер-трейлер вышел в январе 2013-го. Разработка длилась примерно 7 лет.