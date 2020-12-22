Мэр Броваров Киевской области Игорь Сапожко опубликовал доказательства того, что его действительно ограбили и жестоко избили неизвестные люди.

Об этом он написал в своем Facebook.

Так, Сапожко поблагодарил всех за поддержку и сочувствие. Также политик анонсировал пресс-конференцию, во время которой расскажет все детали инцидента и даст официальные комментарии.

После этого мэр Броваров отметил, что многие комментаторы просили доказательства нападения.

“Некоторые спрашивали о “доказательства в студию”, писали о” нескольких синяках на руках” и другие. Что же, доказательства, как говорится, на лице. Без особого желания, но демонстрирую последствия “демократической и прозрачной” избирательной гонки в Броварах”, – написал политик и продемонстрировал, как он выглядит после избиения неизвестными в своем доме.

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Отметим, что на момент публикации материала мэр отредактировал свой пост – убрал некоторый текст и удалил фото.