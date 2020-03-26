Украинская гривна продолжает дешеветь по отношению к американскому доллару.

Об этом сообщают #Буквы.

На 26 марта официальный курс украинской валюты Национального банка был установлен на уровне 27,9552 за один американский доллар.

Уже на 27 марта НБУ установил курс на уровне 28,1381 гривен за доллар. Таким образом, украинская гривна подешевела на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

По состоянию на 12:00 часов четверга справочное значение курса — 28,1107 гривны за доллар.

Сейчас в обменниках Киева курс покупки доллара составляет 28,30, продажи — 28,50 гривен.