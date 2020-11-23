Теперь в Instagram Дорофеевой нет ни одного скандального фото, хотя промо клипа из других локаций она оставила. Также певица пока не закрыла комментарии к постам.

Под Facebook-постом об этом активиста Сергея Стерненко люди призвали к ответсту и Потапа, продюсера клипа.

Сам Стерненко напомнил, что в США Бейонсе после того, как “покрутила задом на фоне кадров с катастрофой шаттла «Челленджер», получила шквал критики. И потом извинилась и изменила клип”. Он призвал своих подписчиков спросить в комментариях у Дорофеевой, почему так получилось.