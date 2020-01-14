В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили о том, что движение около ТРЦ Ocean Plaza ограничили.

Об этом сообщили на сайте КГГА.

В связи с этим коммунальное предприятие “Киевпастранс” призвало пассажиров и водителей планировать свои маршруты с учетом принятых изменений.

В частности, были изменены маршруты троллейбусов № 1, 12, 42-Д, 43, 50, а также автобусов № 20, 20-К, 27, 51, 52.

троллейбусы № 1 курсируют от ул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 12 – от ст. м. “Васильковская” до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 42-Д – от просп. Отрадный до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 43 – от Кибцентра к Дарницкой площади без заезда на Лыбидскую площадь;

троллейбусы № 50 – от ул. Милославская до Дарницкой площади;

автобусы № 20 – ст. м. “Площадь Льва Толстого” – ул. Джона Маккейна – б-р Дружбы Народов – ж / м “Корчеватое”;

автобусы № 20К: ст. м. “Площадь Льва Толстого” – ул. Джона Маккейна – б-р Дружбы Народов – ул. Маршальская;

автобусы № 27 – с. Пирогов в Демеевская площадь;

автобусы № 51 – от ст. м. “Красный хутор” к Демеевской площади;

автобусы № 52 от ул. Закарпатская к Демеевской площади.