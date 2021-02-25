Две отдельные группы исследователей заявили, что обнаружили тревожный новый вариант коронавируса в Нью-Йорке и других местах на северо-востоке США, который несет мутации, стойкие к иммунному ответу организма и лечению препаратами на основе моноклональных антител.

Об этом сообщает The New York Times.

Две группы исследователей обнаружили, что новая форма коронавируса быстро распространяется в Нью-Йорке и несет в себе вызывающую беспокойство мутацию, которая может ослабить эффективность вакцин.

Новый вариант, получивший название B.1.526, впервые появился в пробах, собранных в городе в ноябре. К середине этого месяца на его долю приходилась примерно одна из четырех вирусных последовательностей, фигурирующих в базе данных, совместно используемой учеными.

Пока ни одно исследование не было проверено экспертной оценкой и не опубликовано в научных журналах. Тем не менее, по словам экспертов, последовательные результаты говорят о том, что распространение этого варианта реально.

“Это не особенно радостные новости. Но просто знать об этом хорошо, потому что тогда мы, возможно, сможем что-то с этим сделат”, – сказал Мишель Нуссенцвейг, иммунолог из Университета Рокфеллера, который не принимал участие в новом исследовании.

Исследователи тщательно изучали генетический материал вируса, чтобы увидеть, как он может меняться. Они изучают генетические последовательности вируса, взятые у небольшой части инфицированных людей, чтобы определить появление новых версий.

Вычислительный биолог Калифорнийского технологического института Энтони Уэст заявил, что он и его коллеги обнаружили две версии коронавируса, частота которых увеличивается: одна с мутацией E484K, наблюдаемой в Южной Африке и Бразилии, которая, как считается, помогает вирусу частично уклоняться от вакцин; и другой с мутацией под названием S477N, которая может повлиять на то, насколько тесно вирус связывается с клетками человека.

По словам доктора Веста, к середине февраля они вместе составляли около 27 процентов вирусных последовательностей Нью-Йорка, внесенных в базу данных.

Исследователи из Колумбийского университета проанализировали генетические последовательности 1142 образцов от пациентов. Они определили, что 12% госпитализированных были инфицированы вариантом, содержащим мутацию E484K.

По словам директора исследовательского центра СПИДа Дэвида Хо, случаи, несущие мутацию, были рассредоточены по всему столичному региону, но большинство из них зафиксированы в соседствующих с Манхэттеном кварталах, таких как Вашингтон-Хайтс и Инвуд.

“Мы видим случаи заболевания в Вестчестере, Бронксе и Квинсе, в нижней части Манхэттена и в Бруклине. Так что, похоже, это широко распространено”, – сказал доктор Хо.

Команда Хо также обнаружила шесть случаев британского варианта B.1.1.7, а также два случая заражения бразильским P1 и один – южноафриканским B.1.351. Ни один из них ранее не регистрировался в Нью-Йорке.

В городе зарегистрировано 707 695 случаев заболевания COVID-19 и 29 025 смертей. Число новых случаев и показатель смертности в городе сокращается. За последние семь дней 24 558 человек дали положительный результат теста, 384 человека скончались.