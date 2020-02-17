ЦИК закончила регистрацию кандидатов в народные депутаты на 179 округе (Харьковская область). За место в Верховной Раде будут бороться 40 претендентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В понедельник, 17 февраля, во время очередного заседания ЦИК утвердила дату проведения довыборов в Раду на 179 округе (Харьковская область) и зарегистрировала там более 20 кандидатов в нардепы.

“Рассмотрев заявления политических партий о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, а также заявления граждан Украины о самовыдвижения вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на округе № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины. “, — говорится в сообщении.

Так общее количество зарегистрированных нардепов достигло 40, а их процесс регистрации был окончательно завершен.

“Ранее Комиссией уже было зарегистрировано 19 кандидатов в народные депутаты Украины. Таким образом, Комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на округе № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года, зарегистрировав 40 кандидатов”, — отметили в ЦИК.