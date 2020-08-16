Об этом сообщил представитель Валерия Цепкало Алексей Урбан изданию TUT.BY.

“Более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за “метки в базе”. Сам Валерий (Цепкало – УП) расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников. В настоящий момент Вероника и дети уже находится в безопасности в Украине”, – сказал Урбан.

Также сам Валерий Цепкало написал об этом в Twitter.

“Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне”, – написал он.