Жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс стала важным свидетелем по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, в Высшем земельном суде Берлина продолжается процесс по делу об убийстве Хангошвили, которое было совершено в столице Германии в августе прошлого года. Федеральный прокурор Рональд Георг заявил, что задачу “ликвидировать жертву” киллер получил от властей Российской Федерации. Российские власти это отрицают.

В среду, 9 декабря, на суде выступили руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.

Одним из важных свидетелей берлинский следователь назвал жену бывшего президента Грузии Саакашвили Сандру Рулофс – в день убийства она была в Берлине, и Хангошвили планировал встречу с ней. Немецким следователям, однако, не удалось уговорить Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону.

Но содержание этого звонка и вероятная цель встречи в суде разглашены не были.

Напомним, 23 августа в Берлине был убит 40-летний бывший командир чеченских повстанцев Зелимхан Хангошвили.

Хангошвили был гражданином Грузии. Он участвовал во второй чеченской войне против российских войск и был близким соратником чеченского президента Аслана Масхадова, который руководил сопротивлением чеченцев против России. В итоге Хангошвили бежал в Германию.