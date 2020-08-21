Супруга народного депутата от "Слуги народа" Александра Скичко — Елизавета Юрушева-Скичко сделала подарок мужу на почти полмиллиона гривен.

Изменения в имущественном положении отражены в декларации нардепа.

Там указано, что Скичко получил от жены “подарок в неденежной форме”. Стоимость подарка составила 490 тысяч 272 гривны.

Согласно данным на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, подарки считаются доходом, независимо от того, в какой форме они получаются: в форме денежных средств или в другой (имущество, льготы, услуги, нематериальные активы). Это касается также подарков, которые субъект декларирования получает от члена семьи или наоборот.

В случае оплаты третьим лицом, например, расходов на отдых, лечение, образование и т.д., это считается подарком в неденежной форме, который должен быть отражен в декларации с указанием стоимости подарка.

Стоит отметить, что Елизавета Юрушева является дочерью украинского миллиардера Леонида Юрушева, который владеет ПАО “Днепровагонремстрой”, “Коростенским заводом МДФ”, “InterContinental Kiev”, “Fairmont Grand Hotel Kyiv”, “БФ Логистика”, “БФ Сервис”, “БФ Склад”, “БФ Завод”, “БФ Энерго”, “БФ Экспо”, “БФ Проект”, “Ф Терминал” и девелоперской компанией “Ярославов Вал”.

В сферу бизнес-интересов Юрушева входят коммерческая недвижимость, деревообработка, машиностроение, строительство и производство строительных конструкций. После продажи в 2007 году банка “Форум” немецкому “Commerzbank”, он инвестировал вырученные средства в строительство отелей InterContinental и Fairmont, а также в создание Коростенского Завода МДФ и логистического центра в поселке Мартусовка Бориспольского района Киевской области.

С 2006 года, по версиям различных украинских бизнес-изданий, Юрушев начал фигурировать в рейтингах самых богатых людей Украины.

Елизавета вышла замуж за тогда еще телеведущего, а ныне нардепа Александра Скичко в сентябре 2017 года. Свадьба состоялась в Грузии на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря. Среди приглашенных на торжество были Татьяна Терехова, Алан Бадоев, Тимур Мирошниченко, Наталья Стрильчук и Алексей Прищепа. А выступали на празднике Вахтанг Кикабидзе, Монатик и Макс Барских.