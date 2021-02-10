Об этом заявил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции в среду, сообщает “Интерфакс-Украина”.
Тимченко отметил, что ДТЭК будет рассматривать варианты и условия продаж других электросетевых активов в Украине и странах Евросоюза.
Операционный холдинг “ДТЭК Сети” занимается распределением электроэнергии в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областях. К концу 2020 года “ДТЭК Сети” принадлежало 70,42% акций “Одессаоблэнерго”.
Как известно, основателем ДТЭК является компания System Capital Management, 100% акций которой принадлежат олигарху Ринату Ахметову. Корпорация являет собой вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
- Ранее сообщалось, что в Украине за восемь дней февраля цена на электроэнергию на “рынке на сутки вперед” подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час.