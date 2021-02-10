Энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, заинтересована в покупке принадлежащих государству 25% акций АО "Одессаоблэнерго", а также рассмотрит условия продажи мажоритарных пакетов других компаний.

Об этом заявил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции в среду, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Тимченко отметил, что ДТЭК будет рассматривать варианты и условия продаж других электросетевых активов в Украине и странах Евросоюза.

Операционный холдинг “ДТЭК Сети” занимается распределением электроэнергии в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областях. К концу 2020 года “ДТЭК Сети” принадлежало 70,42% акций “Одессаоблэнерго”.

Как известно, основателем ДТЭК является компания System Capital Management, 100% акций которой принадлежат олигарху Ринату Ахметову. Корпорация являет собой вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.