Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Количество пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию”, – говорится в сообщении.

В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших украинцев.

“Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи”, – написал он в своем Twitter-аккаунте.

  • Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 – госпитализированы.