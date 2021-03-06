Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
“Количество пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию”, – говорится в сообщении.
ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію. 🇺🇦🇵🇱
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших украинцев.
“Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи”, – написал он в своем Twitter-аккаунте.
Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021
- Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 – госпитализированы.