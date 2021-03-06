Количество пострадавших в результате аварии с украинцами в Польше возросло.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Количество пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию”, – говорится в сообщении.

ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію. 🇺🇦🇵🇱 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших украинцев.

“Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи”, – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021