Об этом он рассказал в интервью “Интерфакс-Украина”.

Министра спросили о “нетипичных” помещениях в Кабмине, которые можно было бы использовать по их прямому назначению – для работы госчиновников.

Первое, о чем он упомянул, это “гуляющее помещение” на седьмом этаже Кабмина. Это большой зал с аварийным состоянием потолка.

“Там аварийное состояние потолка, и там сейчас никто не может находиться. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет. Если бы мы его провели, то там можно было бы создать 200-300 рабочих мест в формате open space”, – рассказал Дубилет.

Кроме этого, в Кабмине есть отделение “Ощадбанка”, целесообразность которого Дубилету не совсем понятна.

“У нас есть отделение “Ощадбанка”. Я не очень понимаю, зачем оно нужно. Надо будет также к нему присмотреться. В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделения в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане?”, – сказал министр.

Он пояснил, что еще не изучал этот вопрос.