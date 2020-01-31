Об этом он написал в Telegram.
“У нас в Кабмине произошло немыслимое – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее нашел, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская”, – написал министр.
Согласно прейскуранту, стрижка модельная оценивалась в 95 гривен, стрижка челки – 35 гривен.
Также были услуги по укладке волос. К примеру, если волосы до 20 см, то фиксация лаком стоила бы 15 грн.
Дубилет также показал фотографии этой самой парикмахерской.
В планах – в комнате, которая освободится, оборудовать 12 рабочих мест для представителей UkraineInvest, “инвестиционных нянь”.
“Мы проводим глобальный анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь”, – пояснил он.
Для начала планируется проверить все министерства, а после этого и другие государственные органы.
Ту площадь, которая освободится после проверок, планируется передать на приватизацию или отдать в аренду через платформу Prozorro.
- Министерство иностранных дел Украины купило у физических лиц–предпринимателей чашки и пледы по цене в 1500 гривен за единицу.