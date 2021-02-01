Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский поддержал Telegram-каналы, которые, по данным СБУ, работают на российские спецслужбы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в генштабе вооруженных сил РФ вербовали активистов “российской весны” из Харькова и Одессы для создания и администрирования ряда политических Telegram-каналов, в частности “Легитимный”, “Резидент”, “Черный квартал”.

Депутат назвал спецоперацию СБУ по разоблачению популярных украинских Telegram-каналов, которые работают на российскую военную разведку, “подготовкой к принятию Верховной Радой закона 2693-д О медиа”.

“Используя порошенковские нарративы об “агентах Кремля”, Раду будут убеждать принять закон, разрешающий цензурировать СМИ и блокировать неугодные информационные ресурсы, в частности в Telegram”, – заявил Дубинский.