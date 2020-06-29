Во второй тур президентских выборов в Польше проходят действующий президент Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский.

За пост главы государства в Польше поборются действующий президент Дуда, который по последней информации набирает в первом туре 42,9% голосов и кандидат от оппозиционной партии Рафал Тшасковский, набравший в первом туре 30,3% голосов.

Анджей Дуда

Действующему президенту Польши 48 лет. Он родился в Кракове и окончил факультет права и администрации Ягеллонского университета.

В 2008-2019 годах Дуда работал статс-секретарем в канцелярии президента Леха Качиньского. В 2011 году он стал депутатом польского Сейма от партии “Право и справедливость”, а в начале 2014 года стал депутатом Европейского парламента.

На президентских выборах 2015 года Дуда был выдвинут партией “Право и справедливость”. Его кандидатуру поддержали также еще пять партий. На тех выборах Дуда вышел во второй тур вместе с действующим президентом Брониславом Комаровским и победил его с результатом в 53% голосов.

В своей предвыборной кампании Дуда делал акцент на защите традиционных ценностей, позиционируя себя как “защитника от либералов”.

По словам действующего президента, он хотел бы сосредоточиться на пяти основных группах: семья, безопасность, работа, инвестиции и достоинство. При этом Дуде также принадлежит скандальное высказывание о том, что “ЛГБТ-идеология является более опасной, чем коммунизм”.

Рафал Тшасковский

Рафал Тшасковский получил шанс выдвинуть свою кандидатуру на пост президента от оппозиционной партии “Гражданская платформа” благодаря тому, что выборы были перенесены почти на два месяца из-за эпидемии коронавируса и в партии решили заменить первоначального кандидата Малгожату Кидава-Блонску, которая по данным социологических опросов не имела шансов навязать настоящую борьбу.

48-летний Рафал Тшасковский работает мэром Варшавы, где на местных выборах 2018 он уверенно победил кандидата от правящей партии Польши “Право и справедливость”.

В 2013-14 годах Тшасковский занимал должность министра администрации и внедрения цифровых технологиях в правительстве Дональда Туска. Ранее он также работал депутатом Европейского парламента и участвовал в переговорах о вступлении Польши в Европейский Союз.

Рафал Тшасковский известен своей борьбой за права людей. В частности, будучи в должности мэра Варшавы, в 2019 году он подписал так называемую “Хартию ЛГБТ” – документ, защищающий права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В то же время, в отличие от своих соратников по партии, Тшасковский не стесняется хвалить некоторые действия своих политических оппонентов. Например, он заявлял, что решение правительства выплачивать за каждого ребенка по 500 злотых для повышения рождаемости было правильным.

В своей предвыборной кампании Тшасковский позиционирует себя как “президент всех поляков”, то есть, как политик, который должен объединить людей разных политических взглядов.