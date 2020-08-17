Об этом сообщает TUT.by.

Казаченок не дипломат, он начальник историко-архивного отделения МИД.

По его словам, таким образом он хочет высказать свою принципиальную позицию. Он подчеркнул, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал к протесту.

“Скажу сразу: мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь… Беларусь XXI века. Страшный сон, от которого хочется проснуться… Возле стелы «Минск — город-герой» и Музея Великой Отечественной войны свои братки-белорусы, стражи порядка и законности, варварски бьют и расстреливают людей, а в застенках на улице, носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают. И это не гестапо и СД времен войны, не полицаи… Я — взрослый здоровый мужик — рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей”, — сказал он.

Казаченок обратился к силовикам и призвал их не бить лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков, помнить про честь и совесть.

Также он обратился к Александру Лукашенко:

“Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа”.

Сообщается, что перед пикетом Вячеслава Казаченка глава МИД Владимир Макей собрал всех сотрудников ведомства на беседу. Он напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству и добавил, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.