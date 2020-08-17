В Минске сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку. Они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

Об этом сообщает TUT.by.

Уведомление с требованиями протестующие написали руководителю компании Ивану Эйсмонту.

“В понедельник утром сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку у здания на Макаенка, 9”, – говорится в сообщении.

На забастовку вышли и нынешние сотрудники телерадиокомпании, и те, кто уволился на прошлой неделе. Они стоят с плакатами “Я/мы за честные новости”.

Телевизионщики ждали, что Иван Эйсмонт выйдет к ним на улицу в 9 утра, но им сообщили, что в 10:30 он ждет всех желающих в одном из помещений Белтелерадиокомпании.

Протестующие отмечают, что им предложили уволиться, если что-то не нравится. На это собравшиеся заявили, что увольняться никто не собирается. Телевизионщики планируют каждый день собираться у здания Белтелерадиокомпании на забастовку.

Также на забастовку вышли и сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ.