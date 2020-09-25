Две украинские ленты, созданные при государственной поддержке, вошли в конкурсные программы 36-го Варшавского кинофестиваля.

Об этом сообщили в Госкино Украины.

В частности, полнометражный дебют режиссера Тараса Дроня “С завязанными глазами” отобран к международному конкурсу дебютных фильмов Competition 1-2.

События психологической спортивной драмы разворачиваются в современной Украине после окончания войны. Главная героиня – молодая спортсменка боев без правил, ММА, которая потеряла своего жениха на войне. Девушка бросает спорт и начинает новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество.

Кроме того, новая картина классика украинского кино Романа Балаяна “Мы есть Мы рядом” представлена в основном Международном конкурсе 36-го Варшавского кинофестиваля.

По сюжету, хирург, крестник которого умер во время операции, увольняется с работы и решает помочь странной девочке, чье прошлое окутано тайной.

В главных ролях снялись Ахтем Сеитаблаев и Екатерина Молчанова. Продюсером выступила Иванна Дядюра.

Следует отметить, что Варшавский кинофестиваль является крупнейшим кинофестивалем Восточной Европы. В этом году он пройдет в формате оффлайн с 9 по 18 октября.