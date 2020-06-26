Подавляющее большинство укранцев (70 %) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае.

Об этом свидетельствует социальный опрос, проведенный в период с 31 мая по 4 июня Киевским международным институтом социологии.

Так, 66 % украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно, из них 37 % – убеждены, что COVID-19 был “специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам”. Еще 29 % считают, что коронавирус “сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью”.

При этом, 18 % респондентов верят, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился на мир.

Среди тех, кто считает, что коронавирус был создан искусственно, 70 % уверены, что его искусственно разработали в Китае. Еще 5 % назвали США, 3 % – Россию. Другие страны назывались реже.

Исследование проводилось с 31 мая по 4 июня. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2000 респондентов возрасте от 18 лет и старше.

В выборку не включали временно аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2 % для показателей, близких к 50 %, 2,1 % – для показателей, близких к 25 %, 1,4 % – для показателей, близких к 10 %.