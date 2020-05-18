Об этом певица написала в Facebook.

“Утром 18 мая мою прабабушку Назилхан с четырьмя маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию. Ехали они в ужасных условиях почти две недели. Маленький ребенок, доченька, к сожалению, умерла в дороге. Девочку не дали похоронить, советские солдаты забрали ее у матери. Мне повезло, я знала свою прабабушку, ребенком общалась с ней. Хотя я была очень мала, чтобы расспросить больше. Но я помню, что мои дедушка и бабушка, мои родители рассказывали историю этого дня. Чтобы мы с сестрой знали и помнили”, – отметила Джамала.

По ее словам, это была трагедия народа: “Много людей погибло, пропали без вести, не родились … переписана и потеряна настоящая история, уничтожена архитектура, культура. Невозможно оценить все потери”. Поэтому Джамала призвала не забывать о том страшном времени.

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“У нас с папой была традиция – каждое 18 мая мы ездили на митинг в Симферополь. Это был не только День памяти, это был день встреч. Много родственников, друзей встречались на площади”, – рассказала певица.

Она также хочет, чтобы ее сын когда-то тоже смог прийти на площадь в Крыму и почтить память погибших.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.