18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.

Об этом рассказывают #Буквы.

В 3:00 утра 18 мая сотрудники НКВД, которых к этому делу было привлечено 32 тыс., врывались в дома, давали на сборы от нескольких минут до получаса и сгоняли людей. В течение двух дней крымских татар свозили машинами до железнодорожные станции Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, откуда эшелонами отправляли в разные места СССР. Для перевозки использовано 67 эшелонов.

Так, мирное население вывезли в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана; небольшие группы были отправлены в Марийскую АССР и ряд других регионов.

Согласно официальной советской версии, “выселение” было связано с “массовым дезертирством” 20 000 крымских татар в начале Второй мировой войны, а также с якобы их “полным коллаборационизмом” во время нацистской оккупации полуострова.

Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.