Демократ Джо Байден получил как минимум три из четырех голосов выборщиков штата Мэн.

Об этом сообщает агентство The Associates Press.

Байден выиграл общегоштатный подсчет голосов и занял первое место в избирательном округе Конгресса, получив три голоса выборщиков. Между тем Трамп надеялся получить один голос выборщиков во 2-м избирательном округе. Второй избирательный округ еще не оглашен.

Четыре года назад штат Мэн разделил свои голоса выборщиков, отдав три голоса демократу Хиллари Клинтон и один – Трампу, который выиграл в сельской местности и консервативных округах штата Мэн.

Это был первый случай в истории штата, когда штат Мэн разделил голоса выборщиков.

Мэн – один из двух штатов, в которых голоса выборщиков делятся. Другой – Небраска.

В гонке за 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, у Байдена 238 голосов, а у Трампа – 213.