Об этом пишет британское издание The Guardian.
“Есть ряд женщин, которые имеют право быть президентом завтра. Я бы выбрал женщину, чтобы назначить моим вице-президентом”, – сказал Байден во время первых президентских дебатов один на один с Берни Сандерсом.
Издание отмечает, что прошло более 35 лет с тех пор, как в последний раз женщина была кандидатом в президенты от Демократической партии. Это было в 1984 году, когда конгрессмен от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро проводила предвыборную кампанию вместе с сенатором из Миннесоты Уолтером Мондейлом, который проиграл тогда Рональду Рейгану.
Байден также повторил свое обещание назначить в Верховный суд афроамериканку, которая станет первой в истории страны.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в четырех из шести штатов на праймериз Демократической партии, которые состоялись во вторник, 10 марта.