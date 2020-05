Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее СМИ сообщили, что Каммингс, принимавший участие в разработке правил самоизоляции для граждан страны, сам как минимум дважды нарушал карантин, который должен был соблюдать из-за подозрения на заражение коронавирусом. По данным издания, советник Бориса Джонсона был среди тех, кто мог заразиться COVID-19, и должен был находиться на самоизоляции: у Каммингса наблюдались легкие симптомы заболевания.

По данным журналистов, чиновник уехал из Лондона в город Дарем, что в 400 км от столицы Великобритании. Там живут его родители. Поездку он совершил во время действующего карантина, запрещающего поездки без крайней необходимости.

Поездка к родителям была явным нарушением карантина в Великобритании, когда босс Каммингса Джонсон неоднократно призывал общественность”оставаться дома” и “спасать жизни” и этот призыв доминировал на первых полосах в стране на протяжении всех выходных.

Оппозиция и многие британцы недовольны тем, что правительство ужесточает карантинные меры, а на практике отдельные члены кабинета министров грубо нарушают их. В Лейбористской партия заявили, что Каммингс грубо нарушил правила режим изоляции.

“Британцы не ожидают, что для них будет одно правило, а для Доминика Каммингса – другое. Даунинг-стрит, 10 должен дать очень быстрое объяснение его действий”, – сказал представитель лейбористов.

Либерал-демократы заявили, что, если Каммингс нарушит правила, он должен уйти в отставку. В этой связи, оппозиция упрекает Даунинг-стрит в двойных стандартах – одних “для избранных”, других – для простых граждан страны и иностранцев.

На Даунинг-стрит заявили, что Каммингс в конце марта совершил поездку к родителям, чтобы обеспечить должный уход за его четырехлетним сыном, так как его жена в то время болела COVID-19. Также, отметили чиновники, была “высокая вероятность того”, что Каммингс сам заболеет коронавирусом.

Премьер-министр рассказал, что побеседовал с советником, и пришел к выводу, что тот оправился в дальнюю поездку, чтобы обеспечить уход за ребенком.

“Полагаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого отца, и не заслуживает за это наказания”, — заключил Джонсон.

Boris Johnson says Dominic Cummings “has acted responsibly, legally and with integrity” in travelling from London to Durham during lockdown.”

He added Cummings acted with the instincts of “every father and I do not mark him down for that.”

Live: https://t.co/FQFHKSPcS6 pic.twitter.com/fqm1JPUVs2

— SkyNews (@SkyNews) May 24, 2020