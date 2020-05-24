Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее СМИ сообщили, что Каммингс, принимавший участие в разработке правил самоизоляции для граждан страны, сам как минимум дважды нарушал карантин, который должен был соблюдать из-за подозрения на заражение коронавирусом. По данным издания, советник Бориса Джонсона был среди тех, кто мог заразиться COVID-19, и должен был находиться на самоизоляции: у Каммингса наблюдались легкие симптомы заболевания.

По данным журналистов, чиновник уехал из Лондона в город Дарем, что в 400 км от столицы Великобритании. Там живут его родители. Поездку он совершил во время действующего карантина, запрещающего поездки без крайней необходимости.

Поездка к родителям была явным нарушением карантина в Великобритании, когда босс Каммингса Джонсон неоднократно призывал общественность”оставаться дома” и “спасать жизни” и этот призыв доминировал на первых полосах в стране на протяжении всех выходных.

Оппозиция и многие британцы недовольны тем, что правительство ужесточает карантинные меры, а на практике отдельные члены кабинета министров грубо нарушают их. В Лейбористской партия заявили, что Каммингс грубо нарушил правила режим изоляции.

“Британцы не ожидают, что для них будет одно правило, а для Доминика Каммингса – другое. Даунинг-стрит, 10 должен дать очень быстрое объяснение его действий”, – сказал представитель лейбористов.

Либерал-демократы заявили, что, если Каммингс нарушит правила, он должен уйти в отставку. В этой связи, оппозиция упрекает Даунинг-стрит в двойных стандартах – одних “для избранных”, других – для простых граждан страны и иностранцев.

На Даунинг-стрит заявили, что Каммингс в конце марта совершил поездку к родителям, чтобы обеспечить должный уход за его четырехлетним сыном, так как его жена в то время болела COVID-19. Также, отметили чиновники, была “высокая вероятность того”, что Каммингс сам заболеет коронавирусом.

Премьер-министр рассказал, что побеседовал с советником, и пришел к выводу, что тот оправился в дальнюю поездку, чтобы обеспечить уход за ребенком.

“Полагаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого отца, и не заслуживает за это наказания”, — заключил Джонсон.

Но позиция Каммингса стала еще более опасной в воскресенье, после того, как появились новые утверждения, что он в начале апреля неоднократно нарушал карантин из-за коронавируса в Великобритании.

Телеканал подчеркивает, что отказ Джонсона уволить Каммингса гарантирует, что спор продолжит омрачать реакцию страны на коронавирус в ближайшие дни.

Справка. Доминик Каммингс получил историческое, то есть гуманитарное, образование в Оксфорде и в политику пришел не сразу. После колледжа он отправился в Россию, пишет The Daily Telegraph, и работал в разных стартапах, в том числе организовывал авиаперелеты из Самары в Вену.

В 1999-м Каммингс вернулся в Лондон и с головой ушел в политику. На несколько лет он погрузился в кампанию Business for Sterling, агитировавшую против вступления Великобритании в еврозону (этого в итоге не случилось), немного поработал в Консервативной партии с целью модернизировать ее, а потом вошел в штаб еще одного выпускника Оксфорда (естественно, по гуманитарной специальности) и журналиста Майкла Гоува, где и работал практически до “Брексита”.

Во время работы на Гоува, в том числе в качестве специального советника в Министерстве образования, которое возглавлял его босс, Каммингс проявил себя крайне нетерпимым к неэффективной работе коллег. Его считали тираном, легко выходившим из себя. Каммингс грубо обзывал тех, кто ему казался неприятным или глупым, в прессе его называли то ли гением, то ли психопатом, то ли тем и другим одновременно.

Решения Бориса Джонсона добиваться “Брексита” во что бы то ни стало, отправить парламент прямо перед выходом из ЕС на длительные каникулы и рискнуть ради этого расколом в Консервативной партии напрямую связывают с советами и стратегиями Доминика Каммингса.

Несмотря на то, что Каммингс всю свою карьеру работал на консервативных политиков и консервативный аналитический центр, он утверждает, что никогда не был членом какой-либо политической партии, и ненавидит большую часть правящей Консервативной партии, которой он сейчас служит.