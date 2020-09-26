Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Джонсон обратил внимание на то, что вследствие заражения коронавирусом почти миллион человек по всему миру умерли, экономика понесла ущерб.

Он отметил, что мир призван сделать все для того, чтобы подобное никогда не повторилось.

“Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины – почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность – это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась”, – заявил Джонсон.

Он напомнил, что ранее перенес COVID-19, потому считает, что люди “имеют право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного”.

Джонсон заявил, что Британия остается одним из самых крупных доноров ВОЗ и взносы страны для организации в будущем вырастут еще на 30%.

В свете поиска вакцины от коронавируса Джонсон отметил, что кандидатов уже более ста во всем мире и ближе других – разработка оксфордских ученых. При этом, он призвал ученых и разработчиков не гнаться за скоростью, но сделать акцент на эффективности и надежности.

“Было бы неправильно рассматривать поиски вакцины как соревнование ради национальных преимуществ. Аморально пытаться вырваться вперед, получая результаты исследований тайными путями. Здоровье каждой страны зависит от того, будет ли весь мир иметь доступ к безопасной и эффективной вакцине, где бы она ни появилась”, – добавил он.

Премьер Британии призвал всех подумать уже сейчас о том, как не допустить повторения пандемий в будущем, как остановить появление нового вируса и как избежать локдаунов и тяжелых последствий для мировой экономики.