Об этом сообщает издание Deadline.
По данным издания, $300 тыс. из суммы пожертвований пойдут на нужды британской национальной системы здравоохранения, благотворительному продовольственному фонду в Ливане, а также на поддержку больниц в итальянской Ломбардии, наиболее пострадавшей от COVID-19.
$500 тыс. будут направлены в благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзную организацию, объединяющую американских актеров.
Еще $250 тыс. — фонду Los Angeles Mayors, помогающему медработникам, бездомным и пожилым людям, пострадавшим от пандемии.
- Основатель Alibaba пожертвовал $14 млн на разработку вакцины против коронавируса.