Американский актер Джордж Клуни и его жена, британский юрист Амаль Клуни, пожертвовали более $1 млн на помощь пострадавшим от пандемии COVID-19.

Об этом сообщает издание Deadline.

По данным издания, $300 тыс. из суммы пожертвований пойдут на нужды британской национальной системы здравоохранения, благотворительному продовольственному фонду в Ливане, а также на поддержку больниц в итальянской Ломбардии, наиболее пострадавшей от COVID-19.

$500 тыс. будут направлены в благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзную организацию, объединяющую американских актеров.

Еще $250 тыс. — фонду Los Angeles Mayors, помогающему медработникам, бездомным и пожилым людям, пострадавшим от пандемии.