Об этом сообщает американская газета The New York Times.

По информации источников издания, на прошлой неделе Джулиани обсуждал со своим клиентом возможность получения помилования, пока Трамп еще занимает пост президента.

Повод такого разговора пока непонятен. Известно, что в прошлом году Джулиани был фигурантом дела, которое касалось его деловых отношений в Украине и роли в увольнении Мари Йованович с должности посла США в Украине. Однако адвокат Джулиани, Роберт Костелло, заверил, что его не беспокоит это расследование.

“Потому что он не сделал ничего плохого, и это была наша позиция с первого дня”, — отметил Костелло.

Необычным является и предмет обсуждения — широкое помилование от президента, которое бы предотвратило любые обвинения и осуждение в будущем. Такой прецедент в США уже был. В частности, Джордж Вашингтон помиловал заговорщиков Восстания из-за виски.

Еще один и самый известный пример — 38-й президент США Джеральд Форд помиловал своего предшественника Ричарда Никсона за все его действия на посту президента. Так же 39-й президент Джимми Картер помиловал тысячи американских мужчин, которые незаконно уклонились от призыва из-за войны во Вьетнаме.

Трамп известен тем, что миловал фигурантов дел, находивших отклик у него лично, а также у людей, которые имеют прямую связь с ним через друзей или семью. Однако пойдет ли он на помилование Джулиани, пока неизвестно, как и то, кто именно был инициатором разговора об этом.