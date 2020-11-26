Об этом Трамп проинформировал в Twitter.

“Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование. Поздравляю Флинна и его замечательную семью, я знаю, что теперь у вас будет действительно фантастический День Благодарения (будет отмечаться 26 ноября — ред.)”, — написал Трамп.

Что известно о деле Флинна?

Флинн — генерал-лейтенант и бывший глава Управления разведки США. Он был назначен 44-м президентом США Бараком Обамой в 2011 году и пробыл главой разведки до 2014 года.

Флинн публично заявлял, что его заставили уйти на пенсию из-за критики в адрес администрации Обамы по поводу заявлений о близящемся поражении “Аль-Каиды”. По его словам, он предупреждал об увеличении сил Исламского государства в Сирии, но у Обамы закрывали глаза на это.

В 2016 году он был назначен новоизбранным президентом Трампом на должность советника по нацбезопасности. Это назначение произошло вопреки предупреждениям со стороны Обамы, который выражал беспокойство о Флинне в качестве руководителя разведки.

Флинн пробыл на этой должности меньше месяца — с 20 января по 13 февраля 2017 года. Будучи сторонником Трамп еще до его избрания, Флинн стал одним из первых фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, целью которого было изучить российское вмешательство в выборы в США в 2016 году и наличие подозрительных связей между соратниками президента и российскими должностными лицами.

Флинн был единственным чиновником Белого дома, осужденным в рамках расследования Мюллера.

В деле о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 Флинна допросили по поводу его контактов с россиянами. Результаты судебного решения свидетельствуют о том, что Флинн четыре раза солгал следствию во время допроса.

В частности, Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, наложенные во времена Обамы, а затем дал ложные показания о содержании этого разговора.

После предъявленных обвинений, в 2017 году, Флинн решил сотрудничать с ФБР. Он предоставил информацию, которая касалась косвенных контактов президента Трампа с россиянами.

Также Флинн официально признал свою вину в том, что сообщил Федеральном бюро расследований ложные сведения о своих контактах с РФ.

В текущем году Министерство юстиции сняло с Флинна обвинения, но такое решение подлежало пересмотру в апелляционном суде.