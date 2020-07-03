Об этом сообщает Arab News.
В сообщении сказано, что все туристы во время прибытия и трансфера в отели прошли соответствующие меры предосторожности.
Губернатор этого региона Амра Ханафи заявил, что меры предосторожности включали использование тепловизоров для измерения температуры пассажиров в аэропорту, наклейки с напоминанием о социальной дистанции и другие информационные сообщения.
Также была проведена “стерилизация багажа”. Весь процесс дезинфекции занял около 25 минут.
Туристов в аэропорту встречал фольклорный коллектив, приветствуя их в Египте.
В четверг, 2 июля, в Хургаду прилетели туристы из Швейцарии.
Со среды были возобновлены международные рейсы в аэропорт Каира. В один день из Каира вылетели 14 рейсов авиакомпании EgyptAir. 2 июля в Каир прибыли 38 международных рейсов из Европы, Азии и Африки.
Границы Египта открыты для украинцев с 1 июля.
- Египетское правительство приняло решение отменить большинство карантинных ограничений и визовый сбор для туристов.