В среду, 1 июля, в Египет прилетели первые туристы из Украины после трехмесячного перерыва в связи с пандемией коронавируса. 166 украинцев прибыли в аэропорт Хургады.

Об этом сообщает Arab News.

В сообщении сказано, что все туристы во время прибытия и трансфера в отели прошли соответствующие меры предосторожности.

Губернатор этого региона Амра Ханафи заявил, что меры предосторожности включали использование тепловизоров для измерения температуры пассажиров в аэропорту, наклейки с напоминанием о социальной дистанции и другие информационные сообщения.

Также была проведена “стерилизация багажа”. Весь процесс дезинфекции занял около 25 минут.

Туристов в аэропорту встречал фольклорный коллектив, приветствуя их в Египте.

В четверг, 2 июля, в Хургаду прилетели туристы из Швейцарии.

Со среды были возобновлены международные рейсы в аэропорт Каира. В один день из Каира вылетели 14 рейсов авиакомпании EgyptAir. 2 июля в Каир прибыли 38 международных рейсов из Европы, Азии и Африки.

Границы Египта открыты для украинцев с 1 июля.