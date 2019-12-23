Руководство ОПУ могло требовать от ГБР оказывать давление на бывшего судью Николая Чауса, в деле об экстрадиции которого фигурирует Петр Порошенко.

Это следует из аудиозаписи разговора двух людей с голосами, похожими на директора Госбюро расследований Романа Трубы и заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова, опубликовнной Telegram-каналом “Трубу прорвало”.

По информации Telegram-канала, 19 июля текущего года заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, который является возможным кандидатом на пост главы Госбюро расследований, приехал в офис директора ГБР Романа Трубы. Между ними состоялся разговор о деле сбежавшего в Молдову экс-судьи Николая Чауса.

В частности, речь идет об интервью бывшего начальника севастопольской милиции Андрея Шевцова изданию “Страна UA”, во время которого правоохранитель сообщил, что скандального бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, пойманного на взятке в 150 тысяч долларов, вывезли из страны якобы по личному приказу Петра Порошенко сотрудники Госохраны.

Смирнов сообщает Трубе, что его “тезка Андрей”, вероятно имея ввиду главу ОПУ Андрея Богдана” дает ему рекомендации касательно взаимодействий с Чаусом и ГБР. По итогам беседы Труба и Смирнов договариваются “закручивать дело” Чауса.

Смирнов: Вы читали информацию, статью на “Страна UA” по поводу Чауса? Вчера вышла. Шевцов дал интервью по поводу обстоятельств вывоза Чауса.

Труба: Скажите, Вы верите, что я что-то не знаю?

Смирнов: Смотрите, я верю, что Вы это обсуждаете. А судя по тому, что вы зарегистрировались в производство, я понимаю, что в этом приоритеты разложили. Вывод следующий. Первое что я сделал, я позвонил Свете Крюковой (заместитель главного редактора “Страны”, — ред.) и сказал: “Ты овца”. Почему? Потому что этот мусор поганый, который никому не известен, он не называет самых главных людей. Андрей (вероятно, глава ОПУ Богдан, — ред), тезка мой, говорит: “Подъедь, поговори с ним”. … Смотрите, нам надо его сейчас окружить страхом неотвратимости наказания. … Что я предлагаю… Хотел с Вами посоветоваться. Несколько действий: допросить жену, мать и, главное, адвоката.

Далее Смирнов и Труба выражают недовольство тем, что в тот же день, что и ГБР, уголовное производство против Чауса открыло также Национальное антикоррупционное бюро.

Труба: Б***ь, этот Артем (вероятно глава НАБУ Сытник, — ред.), б***ь

Помимо этого, Смирнов рассказывает о своей личной переписке с Чаусом, в ходе которой он уговаривает экс-судью приехать в Киев. Однако последний игнорирует сообщения и отказывается отвечать на звонки, в связи с чем Труба и Смирнов договариваются начать “закручивать дело” позднее.

Смирнов: Тогда переносим это на понедельник… Напишу, как освобожусь.

Труба: Приезжай и будем сразу закручивать.

Смирнов: По месту будем закручивать? Или Киев территориально?

Труба: Нет, я здесь зарегистрировался.

Смирнов: Ты же сделай поправку, что это барышня. Оно ж поднимает, ты понял…

Труба: Нет, это мое подразделение.

Смирнов: хорошо.

Напомним, высший совет правосудия 28 ноября 2017 года уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева. В октябре того же года Интерпол объявил Чауса в розыск.

Детективы НАБУ поймали Николая Чауса на взятке в $150 тысяч 9 августа 2016 года. На месте передачи взятки изъяли стеклянную банку, куда судья спрятал деньги. Судью не задержали, так как, согласно Конституции, у него был судейский иммунитет.