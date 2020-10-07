На Мальдивах экс-вице-президента страны Ахмеда Адиба приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию.

Об этом пишет Reuters.

“В понедельник суд приговорил бывшего вице-президента Мальдив Ахмеда Адиба к 20 годам тюремного заключения и оштрафовал его на 129 892 долларов после того, как он признал себя виновным по обвинению в коррупции”, – говорится в сообщении.

Уголовный суд Мальдив обвинил Адиба в растрате, отмывании денег и злоупотреблении государственной властью, а также в других преступлениях.

В частности, он занимался теневой сдачей в аренду тропических островов для развития отельного бизнеса.

Согласно данным комиссии по возвращению активов Мальдив, острова сданы в аренду по ценам ниже рыночных. В результате правительство потеряло почти 259 миллионов долларов.

В своем заявлении в суде Адиб, который признал себя виновным в сентябре в рамках сделки о признании вины, сказал, что готов сотрудничать, чтобы вернуть пропавшие деньги.