Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

Так, в пятницу, 2 октября, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела материалы уголовного производства по апелляциям стороны защиты, действующей в интересах Януковича.

Апелляции были поданы на приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года, которым Януковича признали виновным в совершении преступлений (по делу о госизмене) и приговорили к 13 годам лишения свободы.

“По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, оставлены без удовлетворения. Приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года относительно Януковича В.Ф. оставлен без изменений”, – отметили в пресс-службе.

Копию решения суда опубликовал на своей странице в Facebook бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Согласно этому документу, сегодняшнее решение еще может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев.

“Только что Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Януковичу за госизмену. Теперь окончательно: Янукович – вне закона. Он – преступник, открывший двери войне в Украине. Зэка ждет 13 лет тюрьмы. Горжусь, что моя команда в ГПУ впервые в истории Украины доказала: даже президентский пост не может остановить ответственность. Это – прецедент и предостережение для всех последующих руководителей”, – написал Луценко, поблагодарив прокуроров, представлявших сторону обвинения в этом деле.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.

Согласно приговору, суд признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. По первому пункту обвинения в госизмене в форме “предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины” Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму – к 12 годам. По совокупности общий срок наказания составил 13 лет.

При этом обвинение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) суд признал недоказанным.

Впоследствии адвокаты Януковича из объединения “AVER LEX” подали апелляцию на обвинительный приговор Оболонского районного суда. В общей сложности было подано не менее 5 апелляций.