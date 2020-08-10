Об этом сообщает портал, посвященный элитной недвижимости, Mansion Global.
Адам Ньюман, соучредитель и бывший генеральный директор WeWork, который был отправлен в отставку после того, как компания оказалась на грани банкротства, начал распродавать свои ценные имения.
В марте текущего года семья Ньюмана уже продала дом в Хэмптонсе (штат Нью-Йорк). Сейчас они также продают пентхаус, расположенный в Нью-Йорке за $ 375, млн долларов.
В августе было выставлен на продажу еще одно имение семьи, расположенное на холмах в Марине (Калифорния), примерно в 16 километрах к северу от моста Золотые ворота. Его стоимость — $27,5 млн.
Площадь поместья — около 4,2 тысяч квадратных метров. Из них около 3 тысяч квадратных метров — площадь основного здания. В нем 5,5 ванных комнат и семь спален. Также есть гостевой дом с двумя спальнями.
В имении также расположились студия йоги, крытая площадка для ракетбола, кинотеатр, бассейн и музыкальная студия.
Как сообщает издание Variety, ранее это имение принадлежало известному организатору концертов Биллу Грэму, который погиб в 1991 году.
Этот особняк известен под названием “Гитарный дом”. Он получил такое название из-за его форму.
Переделкой дома занимался известный американский эко-архитектор Сим Ван дер Рин.
“По сравнению с более традиционным домом, он больше напоминает экологическое отступление от пятизвездочного отеля”, — считают журналисты.