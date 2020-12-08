Бывший глава израильской космической программы Хаим Эшед заявил, что инопланетяне уже вступили в контакт с американцами и построили подземную базу на Марсе.

Эшед, который возглавлял космическую программу Израиля около 30 лет назад, заявил об этом в интервью изданию Yediot Aharonot.

Интервью на еврейском языке прозвучало в пятницу и приобрело популярность после публикации частей на английском языке газетой The Jerusalem Post.

Эшед, возглавлявший израильскую программу космической безопасности в течение почти 30 лет, и является трехкратный лауреатом премии Israel Security Award, в интервью газете объяснил, что и Израиль, и США имеют дело с инопланетянами уже много лет, сообщив о существовании “Галактической Федерации” , пишет The Jerusalem Post.

87-летний бывший руководитель космической безопасности описал также, какого именно рода соглашения были якобы заключенные между США и инопланетянами, ибо те хотят изучать и понять “ткань Вселенной”. Это сотрудничество включает секретную подземную базу на Марсе, где находятся американские и инопланетные представители”.

По его словам, пришельцы ждут, когда человечество разовьется и достигнет стадии, при которой осознает, что такое космическое пространство.

Отставной генерал заявил, что существует соглашение между американским правительством и инопланетянами на проведение экспериментов на Земле, пишет NBC News.

Инопланетяне, по его утверждению, исследуют Вселенную и хотят, чтобы земляне стали им помощниками в этом деле.

Профессор и отставной генерал уверяет, что Дональд Трамп в курсе происходящего и однажды даже “почти раскрыл” всю информацию, но его попросили не делать этого, чтобы предотвратить массовую истерию, ведь “человечество еще не готово к этому”.

“Если бы я заявил все это лет пять назад, меня бы уже положили в больницу. Сегодня это уже даже воспринимают по-другому, мне нечего терять. Я получил ученые степени и награды; меня уважают в университетах за рубежом, где тенденция также меняется”, – говорит Эшед.

Белый дом и израильские чиновники не сразу ответили на запрос NBC News о комментарии. Сью Гоф, пресс-секретарь Пентагона, отказалась от комментариев.

Представитель NASA заявил, что одной из ключевых целей агентства был поиск жизни во Вселенной, но они еще не нашли признаков внеземной жизни.

Отставному генералу сейчас 87 лет. В 1965 году он служил в технологическом подразделении разведывательного отдела ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) на научно-исследовательских и опытно-конструкторских должностях. С 1981 по 2010 годы руководил программой космической безопасности Израиля. Ушел в отставку из министерства обороны Израиля в 2011 году.

Как сообщалось ранее, в августе 2018 года вице-президент США Майк Пенс объявил, что Соединенные Штаты Америки, столкнувшись с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, намерены создать военно-космические силы к 2020 году. В 2019 году Министерство обороны США официально учредило Космическое командование (SPACECOM) в составе американских вооруженных сил США.