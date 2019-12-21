Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA), предусматривающий военную помощь для Украины в размере 300 миллионов долларов, а также – санкции против российских газопроводов.

Об этом сказано в заявлении Белого дома в Facebook.

“Это исторический день для американских вооруженных сил. Всего за несколько минут я с гордостью подпишу закон о крупнейшей в истории инвестиции в военных США … Сегодня также отмечается еще одно важное достижение, когда мы официально открыли новый вид наших военных сил. Это очень большой и важный момент”, – заявил Трамп накануне подписания.

Стоит отметить, что оборонный бюджет вводит санкции, не связанные с российским газопроводом “Северный поток-2” и “ТуркСтрим”, запрещая военное сотрудничество с Россией.

В оборонном бюджете заложены $738 миллиардов на оборону.

Для военных теперь появятся новые льготы. В частности, это 12 недель оплачиваемого отпуска для военных по уходу за детьми и повышение им зарплат.

Также в оборонном бюджете предусмотрено создание космических войск и строительство стены на южной границе.