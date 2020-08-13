Бывший народный депутат, замглавы ВО "Свобода" Андрей Ильенко официально заявил, что идет в мэры Киева.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

В начале ролика Ильенко рассказал о себе: он киевлянин, учился в 48-й гимназии на Прорезной, любил гонять в футбол. Высшее образование получил в университете им. Т. Шевченко.

“Я связываю свое будущее с Киевом, мне нравится здесь жить… Дважды жители Левого берега выбирали меня представлять их интересы в Парламенте”, – сказал Ильенко.

По его словам, нынешняя власть уничтожает нашу страну и Киев.

“Я бросаю им вызов – я буду баллотироваться на должность киевского городского головы. Вместе мы сломаем их схемы и “договорняки”… Киевляне, я к вам обращаюсь и прошу о поддержке”, – сказал Андрей Ильенко.

Родился Андрей Ильенко в 1987 году в семье кинорежиссера Юрия Ильенко и актрисы Людмилы Ефименко. У него есть старший брат – Филипп – который также является представителем ВО “Свобода”.

В 2018 года Андрей Ильенко попал в список граждан Украины, против которых Россия ввела санкции.