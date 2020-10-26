Бывший народный депутат Верховной Рады Виктор Лозинский выиграл выборы главы Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области. Именно в этом районе Лозинский, по версии правоохранителей, убил человека в 2009 году.

Об этом сообщает “BBC Украина”.

“Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области”, – сообщили в местной избирательной комиссии.

Оппоненты Лозинского также подтвердили его победу.

Виктор Лозинский баллотировался на пост главы Подвысоцкого ОТГ как самовыдвиженец.

Конкурентом Лозинского был кандидат от “Слуги народа” Сергей Балицкий. Он занимается агробизнесом в регионе.

В Подвысоцкого ОТГ сейчас проживают 4790 избирателей.

Ранее Сергей Балицкий заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но последний все отрицал.

Убийство Валерия Олийныка

16 июня 2009 на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Виктор Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка. По версии следствия, Олийнык шел по дороге вдоль леса. Сзади на машине ехали Лозинский, Горбенко и Ковальский. Валерия догнали и сбили с ног машиной. После чего его, истекающего кровью и лежащего на земле, избивали ногами.

Начальник милиции Ковальский, который не принимал непосредственного участия в убийстве Олийныка, получил условный срок. Прокурор Горбенко был осужден к 9 годам лишения свободы.

В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Позже Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам сократил срок заключения до 10 лет.

В июня 2014 года Бориспольский городской райсуд Киевской области по ходатайству адвокатов Лозинского освободил его из колонии из-за болезни.

6 мая 2019 Днепровский райсуд Киева досрочно снял судимость с Лозинского. Причина такого решения – примерное поведение.