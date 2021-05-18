Про деталі поінформували в пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Так, у травні завершилася робота першої попередньої оціночної місії ЄС, за результатами якої представлено перший офіційний звіт.

Він є основою для подальших дій щодо завершення транспозиції (втілення в українському законодавстві) нормативних документів ЄС; уточнення перекладів та таблиць відповідності, а також щодо аудиту роботи національної інфраструктури якості.

В МЕРТ зазначили, що “перший звіт експертів місії ЄС дає позитивну оцінку щодо високого ступеню імплементації українського законодавства до європейського”.

Так, експерти ЄС оцінили рівень транспозиції в законодавстві України кожного з 80 нормативних актів Євросоюзу, імплементація яких буде потрібна для укладання угоди з “промислового безвізу”. При цьому перелік нормативних актів, які підлягали оцінці, було розширено на нормативні акти щодо екологічного маркування та еко-дизайну.

Щодо 67 документів експерти дійшли висновку, що законодавчі акти ЄС належним чином транспоновані (втілені в українському законодавстві). Ще щодо 13 документів робота триває. Щодо шести з них було надано проєкти відповідних нормативних актів Євросоюзу.

Так, експерти ЄС надали рекомендації “щодо нюансів транспозиції документів ЄС у національне законодавство України, перекладу термінології, підготовки таблиць відповідності тощо”.

Зокрема, Україні необхідно врегулювати на стадії підготовки до укладання угоди про “промисловий безвіз”:

питання визнання маркування СЕ (це спеціальний знак, який наноситься на виріб і засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу);

питання участі в системах RAPEX і ICSMS (RAPEX – система швидкого сповіщення про непродовольчі товари, що створюють серйозний ризик; ICSMS – Інформаційно-комунікаційна система з нагляду за ринком).

Водночас експерти ЄС дійшли висновку, що національна інфраструктура якості в Україні працює на основі норм і принципів ЄС.

“Цей висновок дає зелене світло для наступного етапу в узгодженому плані дій укладання АСАА – оцінки роботи інституцій. Відтак у найближчі тижні розпочнеться комплексний аудит роботи усіх інституцій в сфері технічного регулювання”, – уточнили в українському міністерстві.

ДОВІДКА. Як відомо, угода АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції) дозволить торгувати з країнами-членами ЄС товарами промислового виробництва на рівних.

Подолання бар’єрів у торгівлі промисловою продукцією є важливою умовою ефективного функціонування Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (в рамках Угоди про асоціацію з ЄС).

Угода АСАА дозволила б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати до ЄС у пошуках офіційного представника (резидента Євросоюзу), який може отримати цей сертифікат.

Угода АСАА передбачатиме, що торгівля товарами між сторонами проводитиметься на тих же умовах, які застосовуються в торгівлі товарами між державами-членами ЄС.

Україна та Євросоюз домовились додати угоду АСАА як протокол до Угоди про асоціацію (після повного узгодження законодавства України, інституцій та стандартів з законодавством, інституціями та стандартами ЄС).